مانشستر يونايتد يواجه تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

لندن - أ ف ب | Sunday, 19 February 2017 - 22:08 pm

سيكون ملعب ستامفورد بريدج مسرحاً لمواجهة حامية الوطيس بين تشلسي ومانشستر يونايتد في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بموجب القرعة التي سحبت اليوم الأحد.



وستكون رحلة مانشستر يونايتد حامل اللقب الموسم الماضي محفوفة بالمخاطر لا سيما بعد سقوطه برباعية نظيفة أمام الفريق اللندني على الملعب ذاته أواخر اكتوبر الماضي في الدوري.



وستكون المباراة مميزة بالنسبة إلى مدرب يونايتد الحالي جوزيه مورينيو الذي سبق له أن أشرف على تشلسي على فترتين وقاده إلى العديد من الألقاب.



في المقابل يخوض توتنهام مباراة سهلة نسبياً مع جاره اللندني ميلوول (درجة أولى) على ملعب وايت هارت لاين، فيما يلعب أرسنال مع ساتون أو لينكولن وكلاهما من الدرجة الخامسة (هواة).



وتقام المباريات ايام 10 و11 و12 و13 مارس المقبل.



- قرعة ربع النهائي:

تشلسي - مانشستر يونايتد

ميدلزبره - هادرسفيلد او مانشستر سيتي

توتنهام - ميلوول

ارسنال أو ساتون - لينكولن