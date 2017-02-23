إشبيلية يجدد عقد ظهيره إسكوديرو

مدريد - أ ف ب | Thursday, 23 February 2017 - 19:01 pm

أعلن نادي إشبيلية الإسباني اليوم الخميس أنه جدد عقد ظهيره الأيسر سيرجيو إسكوديرو لسنتين إضافيتين لينتهي في يونيو 2021.





وجاء في بيان النادي: "توصل إشبيلية وسيرجيو إسكوديرو إلى اتفاق يقضي ببقاء المدافع الأيسر في صفوف الفريق حتى 30 يونيو 2021".

وأوضح الباين: "ينتهي عقد إسكوديرو الحالي عام 2019 وبالتالي فان مدة التجديد هي لعامين".





وكان إسكوديرو (27 عاماً) انتقل إلى الفريق الأندلسي قادماً من خيتافي مطلع الموسم الماضي، وساهم في إحراز فريقه الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في مايو الماضي.





وشارك إسكوديرو الذي خاض مباراتين دوليتين في صفوف منتخب إسبانيا، وفي مباراة فريقه ضد ليستر سيتي أمس الأربعاء والتي انتهت بفوز إشبيلية 2-1 في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا.