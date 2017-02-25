الوحدة يتخطى جباليا ويتأهل للثمانية

المنامة ـ الرياضية | Saturday, 25 February 2017 - 00:00 am

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الوحدة لدور الثمانية في البطولة العربية الـ 35 للأندية، المقامة حاليا بالعاصمة البحرينية المنامة بعد تغلبه على فريق جباليا الفلسطيني بثلاثة أشواط مقابل لاشيء.. وحل ثانيا في مجموعته الثانية خلف السيب العماني، وستقام مباريات دور الثمانية غدا الأحد.

من جهته، أكد المحامي مؤيد السنوسي المشرف العام على الكرة الطائرة بنادي الوحدة أن هدفهم الرئيسي هو المنافسة على كأس البطولة.