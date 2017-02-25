“فلبيني” يتفقد ملعب مباراة الهلال

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Sunday, 26 February 2017 - 00:00 am

يتفقد الفلبيني ريتشارد جونسون المراقب الآسيوي ، صباح اليوم ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، تمهيدا لإقامة مباراة الهلال والريان القطري التي ستقام بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا .

وسيصل الفريق القطري يوم غد الإثنين إلى مدينة الرياض وسيجري تدريبا الساعة 6.00 مساءً، فيما يعقد الاجتماع الفني للمباراة الساعة 6.30 مساءً ، وسيقود المباراة طاقم حكام استرالي، في حين يقيم الحكام المقيم البحريني عبدالرحمن عبدالخالق عضو لجنة الحكام الآسيوية .

ويحتل الهلال المركز الثالث بنقطة واحدة بعد تعادله المباراة الماضية أمام بيروزي الإيراني بهدف لكل منهما، فيما يتصدر المجموعة فريق الريان بثلاث نقاط بعد فوزه على الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف.