نسينا النصر.. فالطائي أهم

الدمام ـ أحمد البريك | Tuesday, 28 February 2017 - 00:00 am

طالب رائد العلواني المشرف على الفريق الأول بنادي النهضة، من لاعبي فريقه بنسيان مباراتهم أمام النصر التي خسرها الفريق في كأس خادم الحرمين، والتركيز على مباراة الطائي المقبلة الجمعة المقبل. وقــال في تصريحه لـ"الرياضية": "قـــدم لاعبو الفريق مستوى كبيرًا أمام النصر، ولم نكن نستحق الخسارة، وبشهادة الجميع، وكنا قريبين من الفوز، ولكن أخطاء حكم المباراة وتحامله على الفريق أدى إلى خسارة الفريق".

وأضاف: "أكثر ما يخشى على الفريق في المرحلة المقبلة الأخطاء التحكيمية، حيث إن إدارة النادي تصرف الأموال الطائلة وتأتي صافرة خاطئة تضر بالفريق"، مطالباً من الحكام بالتركيز وإعطاء كل ذي حق حقه، حيث لا مجال الآن في التفريط بالنقاط من خلال هذه الأخطاء".