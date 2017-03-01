200 ألف ريال للفائزين ببطولة ماكدونالدز لمواهب كرة القدم

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 28 February 2017 - 00:00 am

ختاماً للموسم الثاني لبرنامج ماكدونالدز لمواهب كرة القدم، قامت شركة الرياض العالمية للأغذية، صاحبة حق امتياز مطاعم ماكدونالدز بالمناطق الوسطى، الشرقية والشمالية، بتوزيع 200 ألف ريال سعودي على الفرق الفائزة ببرنامج ماكدونالدز لمواهب كرة القدم، حيث تم توزيع المبلغ على الشكل الآتي: المركز الأول 100 ألف ريال، والمركز الثاني 60 ألف ريال، والمركز الثالث 40 ألف ريال، وقد فاز بالمركزين الأول والثالث فرق المنطقة الشرقية، إلى جانب المركز الثاني والذي حصل عليه فريق بمنطقة الرياض. قام بتسليم المبالغ المالية للفرق الفائزة الأمير مشعل بن خالد رئيس الشركة، وذلك خلال الحفل النهائي للبرنامج.

من جانبه، أكد الأمير مشعل أن البرنامج ينطوي تحت منصة المسؤولية الاجتماعية لماكدونالدز السعودية "أجيالنا"، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الكروية السعودية، وتطويرها اعتماداً على منهاج تدريبي عالمي وتحت إشراف الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، دون أي عائد ربحي أو مادي لماكدونالدز، علما أن تكلفة البرنامج لهذا العام قد بلغت أكثر من 4 ملايين ريال.