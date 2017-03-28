مدرب استراليا: أفكر في كيفية الفوز على اليابان والسعودية

سيدني ــ د ب أ | Tuesday, 28 March 2017 - 16:28 pm

عبر انجي بوستيكولجو مدرب منتخب استراليا لكرة القدم عن تفاؤله بالفترة القادمة في مشوار التأهل لمونديال روسيا 2018 بعد تخطي عقبة المنتخب الإماراتي بهدفين نظيفين في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثانية وارتفاع رصيد استراليا الى 13 نقطة.

قال بوستيكولجو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:" المباراة لم تكن سهلة، ولكننا خططنا من البداية من أجل تسجيل هدف مبكر وهو ما منحنا قوة وثقة في باقي المباراة، أضف إلى ذلك أننا كنا نعرف نقاط القوة والضعف في المنتخب الإماراتي ونجحنا في استغلال الثغرات الموجودة بين صفوفهم وعزيمتنا كانت أقوى من المنافس في تحقيق الفوز كون المباراة أيضا على ملعبنا وبين جماهيرنا".

وأضاف:" لدينا فرصة قوية للمنافسة وفرصتنا سوف نتمسك بها حتى اللحظات الاخيرة من التصفيات ولدينا تفاؤل كبير بما هو قادم من مباريات، ومباراة اليوم قلصت كثيرا من فرص المنتخب الاماراتي الذي قدم مع مدربهم مباريات قوية، وهدفي القادم هو البحث عن كيفية تحقيق الفوز على اليابان والسعودية لخطف الصدارة وهذا ليس بغريب في عالم الكرة".