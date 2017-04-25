الأهلي يتصدر مجموعته الآسيوية بتعادله مع استقلال طهران

رويترز - الرياضية | Tuesday, 25 April 2017 - 21:01 pm

تعادل الأهلي الإماراتي خارج أرضه 1-1 مع استقلال طهران لينفرد بقمة المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتقدم عبد العزيز صنقور بهدف للأهلي بعد مرور 17 دقيقة، وأدرك كاوه رضائي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 58.

وأصبح رصيد الأهلي ثماني نقاط من خمس مباريات وهو نفس رصيد استقلال إيران لكن الفريق الإماراتي يتفوق بسبب المواجهة المباشرة إذ فاز ذهاباً 2-1 في دبي.

وفي الجولة الأخيرة من دور المجموعات يلعب الأهلي على أرضه مع لوكوموتيف بينما يحل استقلال طهران ضيفاً على التعاون في التاسع من مايو المقبل.