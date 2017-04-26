سييرا يخطط على لاعبي الأولمبي

جدة ـ ماجد هـود | Wednesday, 26 April 2017 - 00:00 am

شارك فواز القرني حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تدريبات فريقه أمس وأبدى جاهزية للمشاركة في مباراة الفيصلي المقبلة بالجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين السعودي، وذلك بعد إصابته في المباراة الماضية أمام الاتفاق.

واعتمد التشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق برنامجاً خاصاً للثنائي عدنان فلاتة وأحمد عسيري اللذين يعانيان من إصابات متفرقة على أن تظهر قدرتهما على المشاركة في المباراة اليومين المقبلين.

فيما أوعز سييرا لمساعده بإجراء تدريبات لياقية مكثفة للاعبي الرديف على أن يختار عدداً منهم ليكونوا على دكة البدلاء.

واعتمد سييرا تشكيلة مباراة الفريق السابقة وأجبرهم على تدريبات تكتيكية ولياقية مكثفة تعتمد على الهجوم الضاغط والتمرير من لمسة واحدة والتصويب من خارج الثماني عشرة التي افتقدها الفريق في المباريات الماضية.

ويسعى مسيرو البيت الاتحادي على تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين دورياً للمحافظة على وصافة الترتيب.