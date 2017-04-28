الاسباني الكانتارا يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2021

ميونخ ـــ الفرنسية | Friday, 28 April 2017 - 13:48 pm

مدد لاعب وسط منتخب اسبانيا تياغو الكانتارا عقده مع بايرن ميونيخ متصدر وحامل لقب الدوري الألماني في كرة القدم حتى 2021، بحسب ما ذكر فريقه الجمعة، وذلك بعد أقل 24 ساعة على شراء عقد لاعب الوسط الفرنسي كينغسلي كومان.

وقال رئيس النادي كارل هاينتس رومينيغه لموقع النادي: "تياغو أحد أفضل لاعبي الوسط في أوروبا، ومن الأكثر طلبا".

وانتقل تياغو (26 عاما) الى بايرن من برشلونة الاسباني في 2013 وكان عقده يمتد حتى يونيو 2019.

وفرض هذا الموسم نفسه لاعبا رئيسا في تشكيلة المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي، الذي لجأ اليه في مركز صناعة اللعب، خلافا لموقعه الطبيعي كلاعب وسط دفاعي.

وفي ظل تألقه، جلس توماس مولر على مقاعد البدلاء في أكثر من مباراة هامة لبايرن.

وعلق تياغو: "عائلتي وأنا مرتاحون جدا في ميونيخ. أريد حصد المزيد من الالقاب مع بايرن في المستقبل".

وكان بايرن أعلن الخميس شراء عقد كومان حتى 2020، بعد استعارته من يوفنتوس الايطالي، مقابل 21 مليون يورو.