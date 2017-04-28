أنريكي: نيمار لن يتأثر بالاستفزاز أمام إسبانيول

برشلونة - رويترز | Friday, 28 April 2017 - 18:04 pm

أبدى لويس أنريكي مدرب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ثقته في قدرة نيمار على التعامل مع أي استفزازات أو تدخلات عنيفة أمام إسبانيول غداً السبت، حينما يعود اللاعب البرازيلي للمنافسات بعد إيقاف ثلاث مباريات.



وأوقف نيمار للتصفيق ساخراً من أحد الحكام بعد طرده في الخسارة 2-0 أمام ملقا في التاسع من أبريل نيسان الماضي.



وشهدت المباريات الأخيرة بين الفريقين تدخلات قوية من لاعبي إسبانيول ضد برشلونة وكان نيمار الهدف الأساسي لهم.

وسيسعى إسبانيول لإجهاض آمال برشلونة في المنافسة على اللقب، ولكن لويس أنريكي أبدى ثقته في قدرة نيمار على التعامل مع الضغوط.



وقال لويس أنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "نيمار متخصص في التعامل مع تلك المواقف، إذا كان هناك لاعب يتقبل تعرضه لمخالفات، فهو نيمار".



وأضاف: "رغم كل شيء، طرد في مرات قليلة للغاية، هو مستعد للعب وسيكون مهماً للغاية بالنسبة لنا".

ويتصدر برشلونة الدوري متفوقاً على ريال مدريد بفضل المواجهات المباشرة بعد فوزه 3-2 في مباراة القمة في سانتياجو برنابيو، ويتبقى للريال مباراة مؤجلة واحدة مقارنة ببرشلونة.



ولم يتأثر برشلونة بغياب نيمار إذ سجل 13 هدفاً في ثلاث مباريات كان فيها اللاعب البرازيلي موقوفا، ولكن لويس سواريز تعرض لانتقادات لعدم تسجيل أهداف في أخر خمس مباريات.



وأبدى المدرب دعمه للاعب أوروجواي ثاني هدافي الدوري برصيد 24 هدفاً خلف ليونيل ميسي (33 هدفاً).

وقال: "لست قلقاً، فلا ينبغي عليك أن لا نقيمه بناء على تسجيل الأهداف فقط، وإنما على مجمل أدائه والأهداف التي يساعد في صنعها".





وأضاف: "وتقييم لاعب بناء على تسجيل أهداف في هذا العدد القليل من المباريات بلا أهمية".



وتحوم شكوك حول مشاركة أندريس إنيستا في المباراة بعد غيابه عن التدريبات اليوم الجمعة بسبب آلام عضلية.