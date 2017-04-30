الإسماعيلي جاهز مكان الأهلي

القاهرة ـ السيد خطاب | Sunday, 30 April 2017 - 00:00 am

أبدى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المصري، رغبته في المشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة القدم، المقررة في مدينتي القاهرة والإسكندرية، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل، في حال اعتذار مواطنه الأهلي.

وأكد أبو طالب العيسوي المدير الفني لنادي الإسماعيلي، أنه يتمنى المشاركة في البطولة العربية.

مشيراً إلى أن الإسماعيلي يعد ثالث فريق في الكرة المصرية على مستوى الجماهيرية الشعبية.. وقال: "الإسماعيلي خير من يمثل مصر في البطولة".

وينتظر أن يحسم الأهلي قراره سواء بالمشاركة أو الاعتذار، بعد الجلسة التي سيعقدها المهندس محمود طاهر رئيس النادي مع حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويرغب مجلس الأهلي في المشاركة بالبطولة، بسبب الجوائز المالية الكبيرة، وأيضًا لدعم السياحة العربية في مصر، فضلًا عن أن شركة صلة الراعية للبطولة العربية هي نفسها راعي الأهلي.

في حين يرفض البدري المشاركة نظرًا لتعارضها مع بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتداخل الموسمين الجاري والمقبل، بالاضافة إلى مشاركة عدد كبير من لاعبي الأهلي في صفوف المنتخب، الذي يستعد لمباراة أوغندا 27 أغسطس المقبل، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

الجدير بالذكر أيضًا أن قرعة البطولة ستقام الجمعة المقبل، تحت سفح الأهرامات بمشاركة 12 فريقًا عربيًّا، هم: الهلال والنصر "السعودية"، والأهلي والزمالك "مصر"، ونصر حسين داي "الجزائر"، والوحدة "الإمارات"، والنفط "العراق"، والمريخ "السودان"، والترجي "تونس"، والعهد "لبنان"، والفيصلي "الأردن"، والفتح الرباطي "المغرب".