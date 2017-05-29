المرزوقي: رغم الظروف وصلنا ربع النهائي.. وسامحت المسيئين

دبي - الرياضية | Tuesday, 30 May 2017 - 00:18 am

أبدى أحمد المرزوقي رئيس النادي الاهلي رضاه التام على أداء فريقه في مباراة اليوم أمام فريق أهلي دبي ضمن مباريات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2017م والتي كسبها النادي الغربي 3-1، مؤكداً أن التأهل لهذا الدور مع كل هذه الاصابات يعد أمر جيد.



وتابع رئيس النادي الاهلي حديثه، قائلا: "عانينا من إصابات عديدة هذا الموسم، ورغم غياب الثلاثي عمر السومة، ومهند عسيري، وعقيل بلغيث في مباراة اليوم الا أن اللاعب البديل كان في الموعد".



وعن الانتقادات التي طالته في هذا الموسم قال المرزوقي، سامحت المسيئين، نحن في الشهر الفضيل.