الصيعري في القفص الذهبي

جدة ـ ماجد هود | Thursday, 29 June 2017 - 00:00 am

جمع محمد الصيعري لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتفاق لاعبي أندية دوري المحترفين السعودي في قاعة احتفالات في مدينة جدة أمس الأول لمشاركته فرحة دخوله القفص الذهبي، كما حضر حفل الزفاف عدد من المدربين الوطنيين يتقدمهم حسن خليفة وخميس الزهراني المحلل الفني وعاطف طاشكندي مدير الفريق الاتحادي السابق. وتقدم الصيعري بالشكر عبر "الرياضية" إلى كل من لبى الدعوة. فيما أعرب اللاعبون محمد أبو سبعان ومحمد مسعد وأحمد الزين وريان صديق وحسن كادش عن أمنياتهم بالتوفيق للصيعري في حياته الجديدة.