العقوبات تنتظر لاعبي الهلال

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Thursday, 29 June 2017 - 00:00 am

أمهلت إدارة المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم 5 لاعبين مدة 24 ساعة للالتحاق بمعسكر المنتخب الذي انطلق أمس ويستمر حتى الـ16 من يوليو المقبل في مدينة الرياض، استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2018 التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 19 إلى 23 يوليو المقبل.

واللاعبون الخمسة هم: متعب المفرج، ومروان الحيدري ومهند فلاته "الهلال"، فيما تأخر سامي النجعي "النصر"، وعبدالمجيد السواط "التعاون"، وينتظر أن تصدر عقوبات انضباطية "مالية" بحق الأندية التي رفضت انضمام لاعبيها إضافة إلى عقوبة الإيقاف للاعبين الذي لم ينضموا للمعسكر.

ويستند الاتحاد السعودي لكرة القدم، على المادة 20 الفقرة 8، والمادة الثانية الفقرة الخامسة من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، إضافة إلى البند الثالث في عقود اللاعبين، والتي تنص على استدعاء اللاعبين واستمرارهم مع المنتخبات ما لم تكن هناك مشاركات رسمية للأندية.

على الصعيد ذاته، خاطب الاتحاد السعودي لكرة القدم الهيئة العامة للرياضة بخصوص توفير ملعب لتدريبات المنتخب السعودي بعد رفض ناديي الشباب والرياض بحجة الصيانة.

وكان معسكر الأخضر الأولمبي قد انطلق أمس، وأدى اللاعبون تدريباتهم على ملعب معهد إعداد القادة في العاصمة الرياض.

وأعرب طلال آل الشيخ المشرف العام على المنتخبات السنية عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسفه لتخلّف 3 من لاعبي الهلال وهم مروان الحيدري، مهند فلاته، ومتعب المفرج وقال: "سيتم منحهم مهلة إلى مساء اليوم للالتحاق بتمارين المنتخب، وفي حال عدم الانضمام سيتم الرفع لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق النادي واللاعبين".

وتابع آل الشيخ: "قبل المعسكر تلقينا عدداً من الخطابات من الأندية بشأن الاعتذار عن عدم انضمام لاعبيها للمعسكر وتم الرد عليهم بالمادة رقم "5/2" والتي تنص على "الالتحاق بالمنتخبات فور طلب الاتحاد ذلك، وفق ما نص عليه الملحق رقم "1" من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بالاتحاد الدولي، وإذا اقتضت مصلحة المنتخب تفريغهم لفترة زمنية أطول، فيحق للاتحاد تمديد الفترة، بشرط ألا تتعارض مع أي مشاركة رسمية للنادي"، والمادة رقم "8/20" من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والتي تنص على "السماح للاعب بالالتحاق بالمنتخبات الوطنية ومعسكرات التدريب عند طلب الاتحاد، ذلك وفق ما نص عليه ملحق رقم "1" من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بالاتحاد الدولي، وإذا تطلبت مصلحة المنتخب تفريغهم لفترة زمنية أطول، فيحق للاتحاد تمديد الفترة بشرط ألا تتعارض مع أي مشاركة رسمية للنادي"، والبند الثالث من عقد اللاعب المحترف والذي ينص على "يلتزم الطرفان باحترام وتنفيذ الأنظمة ولوائح وتعاميم الاتحاد والاتحاد الدولي والاتحاد القاري ورابطة دوري المحترفين"، وجميع هذه المواد والبنود تسمح للمنتخبات باستدعاء اللاعبين وتلزم الأندية واللاعبين باحترام وتنفيذها.

وأكد آل الشيخ أن مصلحة المنتخبات فوق كل اعتبار، مشيراً إلى ثقته بأن إدارات الأندية بما فيها إدارة نادي الهلال يحترمون ويراعون مصلحة المنتخبات ويدعمونها دائماً، وقال: نأمل من اللاعبين الانضمام قبل تمرين مساء يوم غدٍ الخميس وأن تشهد الحصة التدريبية حضور جميع اللاعبين وذلك لتجنيب الأندية واللاعبين أي عقوبات من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي لن يتهاون في اتخاذ أي إجراء خاصة وأنه تم الرد على الأندية بإيضاح اللوائح".

وأوضح آل الشيخ أن اللاعبين سامـــي النجعـي "النصـر" وعبدالمجيد السواط "التعاون" قد تأخرا عن الالتحاق بالمعسكر وذلك بالتنسيق مع إدارة المنتخب لظروفهما الخاصة وسيلتحقان بتمارين المنتخب مساء اليوم.