الخميس.. “شاهد وشهيد” في كازاخستان

آلماتي ـ واس | Tuesday, 25 July 2017 - 01:16 am

ينطلق الخميس المقبل معرض "الفيصل.. شاهد وشهيد"، في المتحف المركزي الحكومي بمدينة آلماتي في جمهورية كازاخستان، بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين في كازاختسان. وعبر الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بهذه المناسبة عن شكره لدولة وحكومة كازاخستان على استضافة معرض الفيصل، معرباً عن تقديره للشعب الكازاخي على حفاوة الاستقبال وزيارة المعرض، مثمناً العلاقة الأخوية التي تجمع الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف وملوك المملكة وقياداتها السياسية ورؤيتهم المشتركة نحو تطلعهم للمستقبل وللتطور.

واعتبر الفيصل بداية انطلاق معرض "الفيصل.. شاهد وشهيد" في أولى محطاته خارج المملكة من أستانة بمثابة تقديراً لما يجمع بين الشعب الكازاخستاني والشعب السعودي ليس فقط على المستوى الدبلوماسي أو التجاري، وإنما للروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الشعبين.