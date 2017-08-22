شنغهاي الصيني يكتسح مواطنه جوانزو برباعية

شنغهاي - الرياضية | Tuesday, 22 August 2017 - 17:58 pm

قطع نادي شنغهاي اس آي بي جي الصيني خطوة كبيرة إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على مواطنه جوانزو ايفرغراند 4-0 اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة شنغهاي، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي دوري أبطال آسيا 2017.



وسجل البرازيلي هالك عند الدقيقة 38 من ضربة جزاء، ووانغ شينتشاو عند الدقيقة 45+1، وو لي في الدقيقتين 62 و64 أهداف الفوز لصالح شنغهاي.



وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء 12 سبتمبر على ملعب تيانهي في غوانغزهو.



ويتأهل الفائز من هذه المباراة إلى الدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة كاوازاكي فرونتال الياباني ومواطنه أوراوا ريد دايموندز.



وضغط شنغهاي منذ البداية وسط دعم جماهيري كبير، ونجح في افتتاح التسجيل بعد مرور 38 عبر ضربة جزاء، احتسبت نتيجة تعرض وو لي للإعثار داخل منطقة الجزاء، ونفذها البرازيلي هالك بنجاح.



ثم أضاف أصحاب الأرض الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عبر رأسية وانغ شينتشاو التي مرت من بين أقدام الحارس زينغ تشينغ (45+1).



وواصل شنغهاي تفوقه في الشوط الثاني خاصة عبر استغلال الهجمات المرتدة السريعة، والتي استغلها وو لي ليسجل الهدفين الثالث والرابع في غضون دقيقتين (62 و64).



وكان شنغهاي حصل في الدور الأول على المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه في المواجهات المباشرة خلف أوراوا ريد دايموندز الياباني، مقابل 6 نقاط لكل من سيؤول الكوري الجنوبي وويسترن سيدني وندررز الأسترالي، ثم فاز في دور الـ16 على مواطنه جيانغسو 5-3 في مجموع المباراتين.



في المقابل حصل جوانزو على المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه خلف كاوازاكي فرونتال الياباني، مقابل 9 نقاط لسوون سامسونغ الكوري الجنوبي ونقطة واحدة لايسترن من هونغ كونغ، وفاز في دور الـ16 على كاشيما انتليرز الياباني بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادل الفريقين 2-2 في مجموع المباراتين.