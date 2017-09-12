ماجد عبدالله: تركي آل الشيخ لم يجاملني لمنصب الأخضر

الرياض- الرياضية | Wednesday, 13 September 2017 - 01:10 am

أشار ماجد عبد الله قائد الأخضر السابق، إلى أن قرار تكليفه مديرًا للمنتخب السعودي الأول في مونديال روسيا 2018، جاء من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.



وقال ماجد عبدالله عبر برنامج "في المرمى": "تكليفي من رئيس الهيئة العامة للرياضة لتولي مهمة مدير الأخضر، وأفتخر بذلك، وقبلت المهمة من دون تردد".



وتابع ماجد: "تم استدعائي إلى جدة، ولم أكن أعلم السبب، وفور عرض أمر تكليفي بمنصب المدير العام للأخضر قبلت المهمة".



وعن اختلاف المهام لدى ماجد عندما كان لاعبًا، أوضح أنه تعلم هذه المهام في السابق، وقال: "عندما كنت لاعبًا توليت بعض المهام الإدارية للفريق، وكنت اناقش المدربين، لدي خبرة في التعاطي مع المدرب، والتعامل مع اللاعبين، وأعتقد أن هذا ملعبي وأنا قادر على تنفيذ المهمة".



وأضاف: "رئيس الهيئة العامة للرياضة لم يجامل ماجد عبد الله عندما تم اختياري للمنصب".



وأكد مدير المنتخب السعودي، خلال تصريحه أن الأيام المقبلة ستشهد إعلان أسماء اعضاء الجهاز الإداري، ورئيس الهيئة العامة للرياضة منحني الصلاحيات الكاملة.



من جهته، أكد عادل عزت رئيس اتحاد الكرة، أن الأخضر بحاجة إلى خدمات ماجد عبد الله أسطورة كرة القدم السعودية في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه اجتمع أمس مع مدير الأخضر الجديد لرسم الخطة النهائية.