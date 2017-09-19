تركي آل الشيخ: دوري البلد يجب أن يكون باسم البلد

جدة - الرياضية | Tuesday, 19 September 2017 - 22:13 pm

رفع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، في كلمته التي استهل بها المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية، ما مكنها من تحقيق العديد من الإنجازات، وآخرها تأهل المنتخب السعودي الأول إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 م.



وقال آل الشيخ: "قرارات اليوم لمصلحة وطننا الغالي وتحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - تجاه رياضة الوطن وما تحظى به من دعم وعناية واهتمام أسهمت بحمد الله في تحقيق العديد من الإنجازات التي أسعدتنا وآخرها تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ولدينا طموح كبير ورغبة أكبر في تحقيق كل ما من شأنه رفع اسم وطننا الغالي دولياً.



وعن استبدال مسمى دوري جميل السعودي للمحترفين إلى الدوري السعودي للمحترفين أوضح رئيس مجلس هئية الرياضة: "اسم دوري البلد يجب أن يكون باسم البلد".



كما أكد تركي آل الشيخ بأن تغيير مسمى دوري جميل إلى الدوري المحترفين السعودي، تم بعد الاتفاق مع محمد جميل الراعي الرسمي للدوري السعودي.