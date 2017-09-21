اتفاق مبدئي ينقل كوستا إلى أتلتيكو مدريد

الرياضية - الفرنسية | Thursday, 21 September 2017 - 17:16 pm

أعلن ناديا تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الخميس، بأنهما توصلا إلى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال المهاجم دييغو كوستا من الأول الى الثاني.



وقال النادي الإسباني في بيان رسمي: "توصل أتلتيكو مدريد وتشلسي إلى اتفاق مبدئي لانتقال دييغو كوستا".



وأضاف: "الاتفاق سينجز لدى توقيع العقد بين نادينا والمهاجم الإسباني، مشيراً إلى أن النادي الإنجليزي سمح لدييغو كوستا بالسفر إلى مدريد في الأيام القادمة لإجراء الفحص الطبي والاتفاق على العقد مع نادينا".



ومن جانب تشيلسي فأصدر بياناً أشار فيه إلى أنه: "توصل إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد لعملية انتقال دييغو كوستا".



وتابع: "سيتم توقيع العقد عندما يتفق النادي على بنود العقد مع اللاعب واجتياز الأخير للفحص الطبي".



وكان مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي أبعد كوستا عن التشكيلة الأساسية خلال الموسم الحالي، في حين أصر الأخير للعودة إلى صفوف أتلتيكو مدريد فريقه السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية.



يذكر أن أتلتيكو مدريد يستطيع إجراء تعاقدات في الوقت الحالي لكنه لا يستطيع إشراك كوستا قبل فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ في يناير المقبل، وذلك بسبب العقوبة التي انزلها بحقه الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".