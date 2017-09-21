التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو جولة الوطن

جدة - الرياضية | Thursday, 21 September 2017 - 22:31 pm

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة كلاسيكو الاتحاد والهلال، والذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الرابعة "جولة الوطن" من الدوري السعودي للمحترفين.



وتقدم الاتحاد أولاً عن طريق لاعبه فهد المولد عند الدقيقة 12، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول استطاع المحترف البرازيلي في صفوف الهلال من تسجل هدف التعادل لصالح فريقه عند الدقيقة 48، ليعلن حكم اللقاء نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1، وفي الشوط الثاني تبدال الفريقين الهجمات دون إضافة أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة الرابعة في المركز الثامن، كما ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة العاشرة في صدارة جدول الترتيب.