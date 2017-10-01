البنيني يحل مشكلة هجوم النهضة

الدمام ـ أحمد البريك | Sunday, 01 October 2017 - 00:00 am

بدأ الأوروجوياني خوان ردريجو مدرب فريق النهضة الأول لكرة القدم في تجهيز البنيني محمد أودو مهاجم الفريق الجديد، لقيادة الفريق خلال مواجهته المقبلة أمام القيصومة الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى.

وركز الأوروجوياني ردريجو خلال تمرين أمس على الجوانب الهجومية التي ظهر النقص واضحاً فيها في مباريات الفريق الأخيرة، خاصة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، ومنح أودو حيزاً كبيراً من التدريب، في إشارة إلى الاعتماد عليه لاعباً أساسياً من البداية. ولم تصل بطاقة أودو الدولية سوى قبل مباراة الحزم بساعات الأمر الذي حرمه من المشاركة لاعباً أساسياً.