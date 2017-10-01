منع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

الرياض - الرياضية | Monday, 02 October 2017 - 00:34 am

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدم السماح لرؤساء الأندية بالجلوس على مقاعد البدلاء في جميع المباريات، وعلى مستوى كل الدرجات والفئات السنية.



وأوضح اتحاد القدم في بيان صحفي أمس الأحد، أن القرار يأتي "انطلاقاً من سعيه إلى توفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحرصاً منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة المنافسة أو يؤثر عليها".



وأشار البيان إلى أن القرار جاء بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، داعياً جميع رؤساء الأندية إلى العمل على تطبيق القرار اعتباراً من اليوم الإثنين.