كارينيو يكشف الأوراق

الرياض ـ سلطان العتيبي | Sunday, 01 October 2017 - 00:00 am

يعقد الأوروجوياني دانيال كارينيو مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، مؤتمراً صحفياً يتناول خلاله مستجدات تعاقده مع المدرب، خلفاً لسامي الجابر المدرب السعودي.

وينتظر أن يقود كارينيو رسميًّا الشباب فريقه الجديد أمام الأهلي، في الجولة السادسة من الدوري السعودي المقررة يوم 14 أكتوبر الجاري في الرياض.

وسيستغل الأوروجوياني فترة توقف الدوري لأيام "فيفا"، التي يواجه فيها المنتخب السعودي نظيريه غانا وجامايكا، من أجل معالجة المشكلات الفنية التي يعاني منها أبيض العاصمة.