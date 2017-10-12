بعودة الدوليين.. دياز يفتح ملف بيرسبوليس

الرياض - الرياضية | Thursday, 12 October 2017 - 20:55 pm

شهدت تدريبات الفريق الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس مشاركة اللاعبين الدوليين، وذلك بعد فراغهم من المشاركة الدولية، حيث شهدت التدريبات الجماعية مشاركة السداسي علي الحبسي وعبدالله الحافظ وعبدالله الزوري ومتعب المفرج وعبدالله عطيف ومحمد كنو، فيما أدى البقية تدريبات استرجاعية في صالة الإعداد البدني، فيما واصل اللاعب نواف العابد برنامجه التأهيلي.





وعلى صعيد التدريبات، استأنف الفريق الأزرق تدريباته الاعتيادية؛ بعد أن تمتع اللاعبون براحة يوم أمس الأربعاء، استعداداً لمواجهة بیرسبولیس الإيراني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، حيث طبّق رامون دياز المدير الفني للفريق في بداية المران تدريبات الاستحواذ على الكرة والتمرير الدقيق، كما عمد بعدها إلى تطبيق تدريبات فنية متنوّعة، تلاها مناورة على نصف مساحة الملعب، اختتمها الجهاز الفني بتدريبات تفكيك العضلات.