الخالدي يواجه الاتفاق في دوري الصالات

الدمام ـ الرياضية | Friday, 13 October 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية من منافسات الــــــــدوري الممتـــاز لكرة قـــدم الصالات، بإقــــامــــة 6 مواجــــهات فـي مــختلف صـــالات مــنــاطـق السعــــودية، حــيـث يسـتضيف فريق النهضة نظيره فريق مصدة في الدمام، بينما يحل فريق القادسية ضيفًا على فريق المجد في ينبع.

ويلتقي الخالدي بفريق الاتفاق على صالة الملك خالد في تبوك، وفي حائل سيلعــب فريق الجبليــن أمام الشعــيب على صالــة الملعب الرياضي، بينما يستضيف فريق رضوى شقيقه الريان على صالة المجد في ينبع، وأخيرًا يحل فريق العرض ضيفًا على فريق الصقور في صالة الملك خالد في تبوك.