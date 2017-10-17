تدريبات لياقية مكثفة للمبعدين

حمد الصويلحي عبد الإله المرحوم | Tuesday, 17 October 2017 - 00:00 am

واصل عصر أمس الإثنين عدد من اللاعبين فريق الهلال الإول لكرة القدم تدريباتهم الاعتيادية بعد أن فضل الأرجنتيني دياز الإبقاء عليهم في الرياض والاكتفاء بعشرين لاعبا في مسقط لمواجهة برسبوليس الإيراني في إياب نصف نهائي دوري ابطال آسيا، والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء وتقدم اللاعبين الفنزويلي جليمين ريفاس ومروان الحيدري وفيصل درويش وحسن كادش ومتعب المفرج وعلي البليهي، حيث خضعوا لتدريبات لياقية شاملة وبرنامج فني تحت إشراف عبدالعزيز الدوسري مدرب اللياقة بالفريق، على أن يستكمل هؤلاء اللاعبين عصر اليوم برنامجهم التدريبي الذي وضع لهم من قبل الجهاز الفني فيما واصل نواف العابد برنامجه العلاجي للعضلة الضامة وخضع مجاهد المنيع لجلسة علاجية إلى جانب مهند فلاته الذي يعاني هو الآخر من الإصابة.