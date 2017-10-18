إدارة النصر: لا يوجد حساب لممدوح بن عبدالرحمن في تويتر

الرياض - الرياضية | Wednesday, 18 October 2017 - 20:08 pm

نفت إدارة نادي النصر مساء اليوم الأربعاء، وجود أي حساب للأمير ممدوح بن عبدالرحمن عضو شرف النادي العاصمي في تويتر أو أي من مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن التغريدات المتداولة والمنسوبة للأمير ممدوح عارية من الصحة.



هذا وأكدت إدارة نادي النصر اعتزازها الكامل بهيئة الرياضة وبالخطوات الإصلاحية والتطويرية لتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة، موضحةً أنه أثبت وقوفه مع أندية الوطن على مسافة متساوية مع الجميع.