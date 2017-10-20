الأهلي في ضيافة الخليج

الدمام ـ الرياضية | Friday, 20 October 2017 - 00:00 am

تلعب اليوم مباريات الجولة السابعة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لكرة اليد، لأندية الدوري الممتاز، بخمس مباريات.

وتترقب جماهير كرة اليد السعودية المباراة المنتظرة بين فريقي الخليج والأهلي، والتي ستجمعهما على صالة هيئة الرياضة في الدمام. وعلى الصالة نفسها، سيتواجه فريق النور نظيره نادي الصفا.

ويلتقي الترجي مع المحيط على صالة نادي الخليج في سيهات، وسيستضيف العدالة على صالة الهيئة العامة للرياضة في الأحساء نظيره نادي مضر متصدر الدوري.

ويحل العروبة ضيفًا على نظيره الوحدة على صالة نادي الوحدة في مكة المكرمة.