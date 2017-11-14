زلاتكو مدرباً لمنتخب كرواتيا في مونديال روسيا

الرياضية - الألمانية | Tuesday, 14 November 2017 - 18:49 pm

ذكر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن المدرب زلاتكو داليتش سيقود المنتخب الكرواتي في كأس العالم، الذي سيقام بروسيا 2018 حيث تم تمديد تعاقده بعدما قاد المنتخب للتأهل للمونديال.



وذكر الاتحاد الكرواتي في بيان له أن دافور سوكر رئيس الاتحاد، وداليتش توصلا لاتفاق لتجديد التعاقد خلال اجتماع جمع بينهما، ومن المقرر أن يتم توقيع العقود الجديدة عقب الموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأسبوع المقبل.



وتولى زلاكو تدريب المنتخب الكرواتي، خلفا لأنتي ساسيتش الذي أقيل من منصبه قبل آخر مباريات في دور المجموعات بالتصفيات، وتأهل للملحق الأوروبي بفوز حاسم 2-0 على المنتخب الأوكراني، ثم تغلب على المنتخب اليوناني في الملحق الأوروبي 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ليحجز مقعده في المونديال الروسي.