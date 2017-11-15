الإصابة تغيب ماسكيرانو لمدة شهر

مدريد - الفرنسية | Wednesday, 15 November 2017 - 15:50 pm

أعلن نادي برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن لاعب وسطه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو أصيب بتمزق عضلي في فخذه الأيمن، خلال المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمس الثلاثاء أمام نظيره النيجيري 2-4، وسيغيب قرابة شهر.



وقال النادي في بيان: "خافيير ماسكيرانو يشكو من قطع ليفي في عضلات فخذه الأيمن، مدة غيابه عن الملاعب تقارب أربعة اسابيع".



وحمل ماسكيرانو شارة قيادة منتخب الأرجنتين في غياب ليونيل ميسي، الذي تركه المدرب يخلد للراحة، وخاض الدقائق التسعين في المباراة الودية التي أقيمت في مدينة كراسنودار جنوب روسيا.



وستحرم الإصابة ماسكيرانو (33 عاماً) من المشاركة مع برشلونة في الجولتين الأخيرتين من دوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر المجموعة الرابعة بـ10 نقاط من أربع مباريات أمام يوفنتوس الأيطالي بـ7 نقاط من 4 أربع مباريات، وهما مرشحان لحجز بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني على حساب سبورتينغ البرتغالي 4 نقاط وأولمبياكوس اليوناني نقطة واحدة.

ويلتقي برشلونة مع يوفنتوس في 22 نوفمبر، ومع سبورتينغ في 5 ديسمبر.



وفي الدوري المحلي، سيغيب ماسكيرانو عن قمتي برشلونة مع مطارده فالنسيا في 26 من نوفمبر الجاري، وفياريال الخامس في 10 ديسمبر المقبل، لكنه قد يكون جاهزاً بعد أسبوعين للكلاسيكو الأول مع ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو في 23 ديسمبر.