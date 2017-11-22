تشيلسي يتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

الألمانية - الرياضية | Wednesday, 22 November 2017 - 21:58 pm

لحق تشيلسي الإنجليزي بركب المتأهلين لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 4/0 على مضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.



وارتقى الفريق اللندني لصدارة المجموعة (مؤقتاً)، بعدما رفع رصيده إلى عشر نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه روما الإيطالي، الذي تراجع للمركز الثاني، قبل لقائه الصعب مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في وقت لاحق اليوم، في حين تجمد رصيد كارباكا عند نقطتين، ليظل قابعاً في مؤخرة الترتيب.



وافتتح النجم البلجيكي إيدين هازارد التسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، طرد على إثرها رزاق صاديقوف لاعب كارباكا، الذي قام بعرقلة البرازيلي ويليان داخل منطقة الجزاء.



واستغل تشيلسي النقص العددي في صفوف منافسه، حيث أضاف ويليان الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 36، فيما أضاف سيسك فابريجاس الهدف الثالث في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.



وواصل ويليان تألقه في المباراة، بعدما عاد لهز الشباك مرة أخرى، مسجلاً الهدف الرابع لتشيلسي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85 من قذيفة صاروخية.