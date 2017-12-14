السفير الكوري يرعى منافسات التايكوندو

الرياض ـ خالد الرشيد | Thursday, 14 December 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم الخميس، بطولة المملكة للتايكوندو أبطال المناطق للأندية للبراعم والناشئين، على صالة الأمير فيصل بن فهد في الملز، ويرعى الختام كوون بيونج، السفير الكوري في السعودية، ويأتي حضور السفير ضمن التعاون المشترك بين اتحادي البلدين، وسبل التعاون في تطوير اللعبة التي سيشارك فيها أكثر من 180 لاعباً على مستوى السعودية وهم يمثلون الأبطال على مستوى المناطق.

ويعتبر نادي الشباب الحاصل على كأس التفوق العام للثلاثة أعوام الماضية على التوالي من أبرز الأندية المشاركة في البطولة.