القادسية يقصي حامل لقب كأس الملك

الخبر - الرياضية | Saturday, 20 January 2018 - 19:47 pm

• بيسمارك تقدم للقادسية عند الدقيقة 55 من كرة غالطت الحبسي.

• لاعب القادسية ياسين برناوي غادر بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 87.

• القائم الايسر منع محمد كنو من إدراك التعادل عند الدقيقة 86.

• القادسية ضرب موعداً مع الفيصلي في ربع نهائي البطولة.





أقصى فريق القادسية الأول لكرة القدم نظيره الهلال "حامل اللقب" من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ليضرب الفريق الشرقي موعداً مع الفيصلي في ربع نهائي البطولة، بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة.



وسجل البرازيلي بيسمارك فيريرا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 55 من مباراة غالطت الحارس، بينما أهدر مختار فلاته فرصة مضمونة لإدراك التعادل في حدود الدقيقة63، وبعد الهدف ضغط لاعبو الهلال على القادسية بغية إحراز التعادل، لكن اصطدموا بالتمركز الجيد للاعبي الفريق الشرقي، الذين تمكنوا من إبقاء النتيجة لصالحهم حتى نهاية المباراة، ومنع القائم الأيسر محمد كنو من إدراك التعادل في الدقيقة 85.



وشهد شوط المباراة الأول إشهار الحكم البطاقة الصفراء في وجه مختار فلاته من الهلال وعبد المحسن فلاته من القادسية، لاشتباكهم بدون كرة، فيما طرد برناوي من القادسية عند الدقيقة 87.