المعيوف: لا يهمني أمر العويس

الرياض - الرياضية | Monday, 23 January 2017 - 20:43 pm

بارك حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبدالله المعيوف لجماهير فريقه الفوز على الوحدة مساء اليوم الإثنين والتي كسبها الفريق الهلالي 3/2، موضحاً أن مباريات الكؤوس تختلف عن مباريات الدوري والأهم فيها الفوز وهو ما حصل في لقاء الوحدة.



وعن مطالبات الجماهير الهلالية بالتعاقد مع الحارس الشبابي محمد العويس قال المعيوف :"لا اشغل بالي في ما يحدث من مواضيع أخرى خارج الملعب مثل هذه الأخبار المتداولة تجاه التعاقد مع محمد العويس، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته الكبيرة بالتواجد مع الخارطة الهلالية كلاعب أساسي.