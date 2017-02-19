أسماء لامعة في تاريخ أفضل الهدافين في الدوري الألماني

محمود وهبي | Monday, 20 February 2017 - 00:00 am

دفعت ألمانيا ثمن انغماسها في الحرب العالمية الثانية، التي ألقت بظلالها السوداء على شتى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في البلاد، كما أنّها انعكست سلباً على كرة القدم عندما انتظرت ألمانيا حتى العام 1963 لتعلن عن بدء الدوري الألماني بصفة رسمية تحت مسمّى "البوندسليجا"، ليتحوّل هذا الدوري مع مرور السنوات إلى أحد أقوى الدوريات، وأكثرها إمتاعاً في أوروبا والعالم. وبعد إسدال الستار على الجولة 21 من الموسم الجاري يوم أمس الأحد، احتفلت البوندسليجا بوصول إجمالي عدد الأهداف منذ نسختها الأولى إلى 50 ألف هدف، وذلك مع الهدف الذي سجله كريم بلعربي لليفركوزن في مرمى أوجسبورج. وتكشف "الرياضية" في هذا التقرير عن قائمة بأبرز الهدافين في تاريخ الدوري الألماني، وهي قائمة تحمل أسماء نجوم حوّلوا مهمة تسجيل الأهداف إلى علامة مسجلة ومهنة دائمة.



1 جيرد مولر

الأندية: بايرن ميونيخ

المباريات: 427

الأهداف: 365

أسدل جيرد مولر الستار على مسيرته الكروية عام 1981، وأبى أن يغادر الملاعب إلا وبحوزته لقب "البومبر" الذي عُرف فيه أثناء سنواته الطويلة مع بايرن ميونيخ نظراً لإمكانياته التهديفية المميزة التي جعلته الهداف الأفضل في تاريخ الكرة الألمانية، وأحد أبرز الهدافين على مر العصور. وتُوّج مولر بلقب هداف البوندسليجا 7 مرات، وهو يحمل الرقم القياسي من ناحية عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري عندما سجل 40 هدفاً في موسم 1971ـ1972، قبل أن يطوي صفحته الأخيرة كأبرز الهدافين في تاريخ البوندسليجا مع 365 هدف سجلها في 427 مباراة و14 موسماً.



2 كلاوس فيشر

الأندية: شالكة، كولن، ميونيخ 1860، بوخوم

المباريات: 545

الأهداف: 268

أنجبت الملاعب الألمانية مطلع سبعينيات القرن الماضي مهاجماً فتاكاً تحوّل مع السنوات إلى أحد أفضل المهاجمين في تاريخ البوندسليجا، وهو كلاوس فيشر الذي تألق مع 4 أندية مختلفة على رأسها نادي شالكة الذي أمضى معه 11 موسماً أصبح خلالها الهداف التاريخي للنادي الأزرق. وتميّز فيشر بطريقة إنهائه للهجمات وتسجيله للأهداف، ومن بينها هدفه من كرة مقصية في شباك المنتخب السويسري خلال مباراة دولية عام 1977، وهو الهدف الذي اختير لاحقاً كهدف القرن في ألمانيا. وسجل فيشر 268 هدفاً بقمصان أندية ميونخ 1860 وشالكة وكولن وبوخوم ليحتل المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الألماني.



3 يوب هاينكس

الأندية: مونشنجلادباخ، هانوفر

المباريات: 369

الأهداف: 220

حقق يوب هاينكس سلسلة من الإنجازات الهامة خلال مشواره كمدرب، ومن بينها فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد عام 1998 ومع بايرن ميونيخ عام 2013، لكنه كتب قبل ذلك مشواراً لامعاً كنجم تألق مع بروسيا مونشنجلادباخ في جيله الذهبي خلال فترة السبعينيات. وتُوج هاينكس بلقب هداف البوندسليجا مرتين، كما اعتلى قائمة الهدافين في دوري الأبطال عام 1976، وكأس أبطال الكؤوس الأوروبية عام 1974، وكأس الاتحاد الأوروبي عاميْ 1973 و1975، بعيداً عن الأهداف الـ 220 التي سجلها في مواسمه الـ 13 في الدوري الألماني.



4 كلاوديو بيتزارو

الأندية: فيردر بريمن، بايرن ميونيخ

المباريات: 421

الأهداف: 190

دخل المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو المحطة الأخيرة في مشواره الكروي مع بلوغه لعامه الـ 38، وهو سيترك إرثاً كبيراً في الكرة الألمانية مع تسيّده لقائمة أفضل الهدافين الأجانب في تاريخ البوندسليجا، وذلك بعدما نجح في تسجيل 190 هدفاً في 421 مباراة لعبها بقميصيْ فيردر بريمن وبايرن ميونيخ. وساهم بيتزارو في فوز بايرن ميونيخ بـ 17 لقباً محلياً وأوروبياً وعالمياً منذ العام 2001، كما قاد فيردر بريمن نحو الفوز بكأس ألمانيا عام 2009، علماً أن يمضي حالياً فترته الثالثة والأخيرة مع النادي الأخضر.



5 أولف كيرستن

الأندية: باير ليفركوزن

المباريات: 350

الأهداف: 181

بدأ أولف كيرستن مسيرته الكروية مع نادي دينامو دريسدن في دوري الدرجة الثانية في ألمانيا عام 1983، وانتظر حتى العام 1990 ليخوض موسمه الأول في الدرجة الأولى مع انتقاله إلى باير ليفركوزن الذي أمضى معه 13 موسماً. وخلال هذه المواسم، تحوّل كيرستن إلى أحد أخطر الهدافين في البوندسليجا، قبل أن يقرر الاعتزال عام 2003 وبجعبته 182 هدفاً جعلته الهداف التاريخي لنادي ليفركوزن، وخامس أفضل الهدافين في تاريخ الدوري.





6 كارل هاينتس رومينيجيه

الأندية: بايرن ميونيخ

المباريات: 310

الأهداف: 162

تربّع كارل هاينتس رومينيجيه على عرش لاعبي العالم مطلع ثمانينيات القرن الماضي بحصوله على جائزة الكرة الذهبية مرتين متتاليتيْن عاميْ 1980 و1981، مستفيداً من وصوله إلى أوج عطائه مع بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني في تلك الفترة عبر حاسته التهديفية المميزة. ويحتل المدير التنفيذي الجاري للنادي البافاري المركز السادس في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ البوندسليجا برصيد 162 هدفاً، علماً أنّه أمضى المواسم الخمسة الأخيرة في مسيرته بعيداً عن الدوري الألماني مع انتقاله عام 1984 إلى الإنتر، قبل محطته الأخيرة مع نادي سيرفيت السويسري.





7 أوويه سيلر

الأندية: هامبورج

المباريات: 239

الأهداف: 137

يُعتبر المهاجم أوويه سيلر أحد أفضل الهدافين في تاريخ الكرة العالمية، فهو سجل أكثر من 400 هدفٍ جاءت كلها تحت قميص نادي هامبورج، لكن النسبة الأكبر من أهدافه جاءت قبل انطلاق البوندسليجا بصفة رسمية عام 1963. وبدأ سيلر مشواره الكروي عام 1954 بعد تخرجه من أكاديمية هامبورج وهو في الـ 17 من العمر، وأمضى مع الفريق الشمالي 18 موسماً، منها 9 مواسم فقط في البوندسليجا، علماً أنّه فاز بلقب الهداف في النسخة الأولى للدوري الألماني بمسماه الجاري.



8 روبرت ليفاندوفسكي

الأندية: بروسيا دورتموند، بايرن ميونيخ

المباريات: 215

الأهداف: 137

انتقل روبرت ليفاندوفسكي إلى الدوري الألماني عام 2010 من بوابة نادي دورتموند، وكشف على الفور عن إمكانياته المميزة في ترجمة الفرص على أهداف، حيث سجل 74 هدفاً في 4 مواسم أمضاها مع دورتموند في البوندسليجا، كما حصل على لقب الهداف في موسم 2013ـ2014. واستمر الهداف البولندي في ممارسة هوايته مع انتقاله إلى بايرن ميونيخ عام 2014، وقد تُوّج في الموسم الماضي بلقب هداف الدوري للمرة الثانية بعدما سجل 30 هدفاً للنادي البافاري. وعادل ليفاندوفسكي رقم سيلر بعد تسجيله للهدف الوحيد للبايرن في مرمى هيرتا برلين قبل يومين، ليرفع رصيده الإجمالي من الأهداف في الدوري الألماني إلى 137 هدفاً.





9 جيوفاني إيلبر

الأندية: بايرن ميونيخ، شتوتجارت

المباريات: 260

الأهداف: 133

لم يحظ جيوفاني إيلبر بفرصة حقيقية لإثبات نفسه على الصعيد الدولي مع المنتخب البرازيلي، حيث لم يمثّل منتخب بلاده سوى في 15 مباراة دولية كونه تواجد في جيل برازيلي ضم نخبة من المهاجمين وعلى رأسهم الثنائي رونالدو وريفالدو، لكن هذا لم يمنعه من لفت كل الأنظار في ألمانيا، لا سيما خلال التجربة التي استمرت لـ 6 مواسم مع بايرن ميونيخ. وغادر إيلبر الملاعب الألمانية عام 2006 بعد تجربة أخيرة لم يُكتب لها النجاح مع بروسيا مونشنجلادباخ، لكنه أنهى مسيرته وبحوزته 133 هدفاً في البوندسليجا، ليكون ثالث أفضل الهدافين الأجانب في تاريخ الدوري.





10 رودي فولر

الأندية: فيردر بريمن، باير ليفركوزن، ميونيخ 1860

المباريات: 232

الأهداف: 132

حافظ المهاجم الألماني رودي فولر على مكانه في قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الألماني بالرغم من المحطات التي خاضها خارج الحدود الألمانية، فهو سجل 132 هدفاً في 232 مباراة لعبها لأندية فيردر بريمن وباير ليفركوزن وميونيخ 1860، علماً أنّه أمضى 7 من مواسمه بعيداً عن البوندسليجا عبر محطتيْه مع روما الإيطالي ومارسيليا الفرنسي. ومن المتوقع أن يحافظ فولر على مركزه العاشر في القائمة لسنوات قادمة مع عدم وجود منافس قريب لتحطيم رقمه بين المهاجمين الجاريين، وعلى رأسهم بيير إيميريك أوباميانج الذي سجل 71 هدفاً لدورتموند منذ العام 2013.





شرح الصور:

الصورة 1: جيرد مولر يسجل أحد أهدافه الـ 365 في الدوري الألماني

الصورة 2: كلاوس فيشر

الصورة 3: يوب هاينكس

الصورة 4: كلاوديو بيتزارو

الصورة 5: أولف كيرستن

الصورة 6: كارل هاينتس رومينيجيه

الصورة 7: أوويه سيلر

الصورة 8: روبرت ليفاندوفسكي

الصورة 9: جيوفاني إيلبر

الصورة 10: رودي فولر