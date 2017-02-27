أنيستا: برشلونة قادر على التقدم في دوري الأبطال

برشلونة - رويترز | Monday, 27 February 2017 - 22:21 pm

قال أندريس أنيستا قائد برشلونة اليوم الأثنين، إنه يجب على فريقه أن يثق بقدرته على صناعة التاريخ كأول فريق في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يعوض خسارته ذهاباً 4-0 في أدوار خروج المغلوب، ويتقدم للدور التالي، عندما يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في الثامن من الشهر المقبل في كامب نو.



وقال أنيستا قبل إياب دور الـ16: "بالنظر لصعوبة المهمة يجب أن نؤمن، أعتقد أن لدينا موارد لنتسبب لهم في متاعب".



وأضاف: "الخسارة 4-0 نتيجة كبيرة ولكن ربما نحظى بفرصة للعودة في النتيجة".



وبرشلونة المدجج بالنجوم - وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار - هو أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 65 هدفاً بفارق خمسة أمام ريال مدريد المتصدر الذي تتبقى له مباراة واحدة.



وسجل ميسي عشرة أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم ولكن سواريز - الذي سجل 18 في الدوري - ونيمار سجلا هدفين فقط لكل منهما في المسابقة الأوروبية وهما في حاجة لاستعادة حاستهما التهديفية.



وبعد الخسارة في باريس في 14 فبراير الجاري، حقق برشلونة فوزين في الدوري على ملعبه أمام ليجانيس وخارج قواعده على أتليتيكو مدريد أمس الأحد وبنفس النتيجة 2-1.



وقال أنيستا في حدث دعائي "الفوز في كالديرون بعد الأسبوع الصعب الذي مررنا به أمر يدعو للاحتفال".