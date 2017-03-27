غداً.. الأخضر في مهمة الحفاظ على صدارته أمام نظيره العراقي

الرياض - الرياضية | Monday, 27 March 2017 - 23:36 pm

يتطلع المنتخب السعودي إلى مواصلة انتصاراته الرائعة وتحقيق الفوز على نظيره العراقي الذي ابتعد بشكل كبير عن دائرة المنافسة وبات بحاجة إلى معجزة لمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر من هذه المجموعة.



ورغم هذا ، لن تكون المواجهة سهلة على الأخضر أمام أسود الرافدين الذين يرغبون أيضا في تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الأمل من خلال المنافسة على المركز الثالث في المجموعة والذي يخوض صاحبه ملحقين أحدهما أسيويا والآخر عالميا من أجل التأهل للنهائيات المقررة في روسيا منتصف العام المقبل.



ولهذا ، يخوض الأخضر مباراة الغد بكثير من الحذر خشية رد الفعل العراقي بعدما فشل أسود الرافدين في تحقيق الفوز في آخر مباراتين خاضهما الفريق بالتصفيات.



ويأمل الأخضر في مواصلة انتصاراته لأن الفوز في مباراة الغد تقترب بالفريق خطوة هائلة على طريق التأهل للنهائيات قبل مباراتيه التاليتين في التصفيات واللاتي يخوضهما الأخضر خارج ملعبه فيما يخوض المباراة الأخيرة بالتصفيات على ملعبه في مواجهة المنتخب الياباني.



وعاد اللاعب نوف العابد إلى حسابات فان مارفيك بمشاركته في تدريبات الفريق أمس بعدما خرج مصابا خلال الشوط الثاني من لقاء تايلاند يوم الخميس الماضي.



والتقى المنتخبان السعودي والعراقي خمس مرات سابقة في تاريخ مشاركاتهما بالتصفيات ولم يحقق خلالها أسود الرافدين أي فوز على الأخضر وسجل لاعبو الأخضر سبعة أهداف وتلقت شباك الفريق ثلاثة أهداف وهو ما يعزز معنويات الأخضر قبل مباراة الغد.



وخلال المباريات الخمس السابقة بين الفريقين ، حافظ الأخضر على شباكه نظيفة في مباراتين فيما هز لاعبوه شباك المنتخب العراقي في جميع المباريات الخمس.