سامي الجابر يعتمد خططه لمواجهة النصر

الرياض - الرياضية | Friday, 28 April 2017 - 20:37 pm

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير خالد بن سلطان تحت قيادة سامي الجابر المدير الفني للفريق العاصمي.



وذلك استعداداً للقاء النصر يوم غدٍ السبت ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.



وانطلقت التدريبات مران إحماء وتسخين ولياقة خفيفة تحت إشراف مدرب اللياقة نيكولاس روجر، بعد ذلك قسم المدرب اللاعبين إلى ثلاث مجموعات طبقت عدد من الجمل الفنية والتكتيكية داخل المربعات صغيرة



وعقب ذلك أجرى اللاعبون مناورة ترفيهية وقف من خلالها الجابر على جاهزية اللاعبين للقاء، ليختتم الفريق حصته بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.