باريس سان جيرمان يعوض خيبة الدوري ويفوز بكأس فرنسا

باريس - الفرنسية | Sunday, 28 May 2017 - 00:12 am

فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا لكرة القدم بتغلبه على آنجيه 1/0، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في المباراة النهائية من البطولة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة،بعد أن لعب أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الكرة داخل منطقة جزاء آنجيه من ركلة ركنية لتصطدم الكرة برأس عيسى سيكسوكو، مدافع آنجيه، وتسكن مرمى فريقه.

وصعد آنجيه لهذا الدور بعد أن تغلب على جرانفيل في الدور الأول 2/1، ثم فاز على كان 3/1 في دور الـ32، ثم تغلب على باستيا سي أي 1/0 في دور الستة عشر، ثم على بوردو في 2/1 في دور الثمانية، قبل أن يتغلب على جانجون 2/0 في الدور قبل النهائي.

فيما صعد سان جيرمان لهذا الدور بتغلبه على باستيا في الدور الأول 7/0، ثم فاز على رين 4/0 في دور الـ32، ثم فاز على نيور 1/0 في دور الستة عشر، ثم على أفرانش 4/0 في دور الثمانية، قبل أن يقصي موناكو من الدور قبل النهائي بالفوز عليه 5/0.