لوف يثق في ألمانيا الشابة قبل بداية مشوارها في كأس القارات

سوتشي ـــ الألمانية | Monday, 19 June 2017 - 11:41 am

أكد يواخيم لوف المدير الفني الوطني للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم أنه تكتنفه مشاعر إيجابية قبل انطلاق مشوار ألمانيا في بطولة كأس القارات رغم الغيابات العديدة في صفوف فريقه.

وقال لوف قبل مواجهة أستراليا اليوم الاثنين في إطار منافسات المجموعة الثانية من كأس القارات: "الفريق ينتظر بشغف كبير بداية مشواره في البطولة، ينتابني شعور جيد".

ولم يكشف لوف عن تشكيلته الأساسية التي سيخوض بها المباراة، ولكنه أوضح أن بيرند لينو، الذي ظهر معه في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، سيكون هو الحارس الأساسي لـ "المانشافت"، فيما سيحمل لاعب الوسط جوليان دراكسلر شارة القيادة.

ويشارك المنتخب الألماني بطل العالم في كأس القارات بروسيا في ظل غياب عدد من نجومه مثل توني كروس وتوماس موللر ومسعود أوزيل ومانويل نوير وسامي خضيرة.

إلا أن لوف أصر في حديثه أن البطولة ستكون مفيدة للغاية لمنتخب بلاده قبل مونديال .2018

واستطرد قائلا: "البعض قد يندهش من سماع هذا ولكن بالنسبة لي كأس القارات هي هدية، ستساعدنا على تحقيق أهدافنا في العام القادم وبعد ذلك أيضا".