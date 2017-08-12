روني يسجل أول أهدافه مع إيفرتون

رويترز - الرياضية | Saturday, 12 August 2017 - 19:34 pm

سجل وين روني هدف الفوز في عودته لناديه السابق إيفرتون ليقوده للتفوق 1-0 على ستوك سيتي بملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.



وارتقى روني، الذي كان متألقاً ومفعم بالطاقة، أعلى من الدفاع ليحول تمريرة دومينيك كالفرت-ليوين العرضية برأسه في شباك ستوك في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول.



وعاد قائد منتخب إنجلترا السابق إلى نادي طفولته الشهر الماضي بعد 13 عاماً في مانشستر يونايتد.





وتصدى جوردان بيكفورد حارس إيفرتون الجديد لفرصة خطيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنع شيردان شاكيري من إدراك التعادل بتسديدة قوية من مسافة بعيدة.