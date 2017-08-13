الربيعي أحرجني

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Sunday, 13 August 2017 - 02:46 am

أبدى الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيصلي رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه أمام النصر على الرغم من الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، مشيرا إلى أنه قدم مستوى جيدا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: "جارينا النصر في الشوط الأول وسنحت لنا فرص محققة للتسجيل عن طريق جوستافو ولكننا لم نوفق".

وعن تأخر الزج بسعيد الربيعي أوضح: "الربيعي غير جاهز لخوض اللقاء كاملاً، لم ينضم للفريق إلا متأخراً، ولكنه سيأخذ فرصته في اللقاءات المقبلة، وحصوله على البطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة وضعني كمدرب في حرج كبير قبل اللقاء المقبل".

وأشاد رازوفيتش بالأداء الذي قدمه النصر على الرغم من غياب عديد من لاعبيه وأثبت أنه كبير ولا يقف على لاعب.