الدقيقة 60 تهز المدرجات

جدة ـ الرياضية | Friday, 18 August 2017 - 01:42 am

شهدت الدقيقة الـ 60 من المباراة هتافاً جماهيراً، بعد أن استدعى الأوكراني ريبروف مدرب الأهلي البرازيلي ليوناردو دي سوزا المحترف السادس في صفوف الفريق، الذي وصل إلى جدة الإثنين الماضي،وشارك لأول مرة عند الدقيقة الثالثة والستين بديلا لصالح العمري وارتدى الرقم 42.

سجل عبدالله مجرشي لاعب الأهلي هدف فريقه الرابع في مرمى الفتح من أول لمسة له للكرة من عرضية السومة بعد نزوله بديلا للمقهوي في الشوط الثاني، وتعتبر هي أول مشاركة له رسمية مع الفريق الأول.

شهد المباراة 11980 مشجعا معظمهم من الجانب الأهلاوي، وتتفاعلوا مع فريقهم الذي فاز بنتيجة عريضة، وقد ساهم تواجد رابطة المشجعين في المدرجات من زيادة التشجيع. واصل السوري عمر السومة مهاجم الفريق وهداف الدوري ثلاث مرات متتالية حضوره، وسجل الهدف الأول للأهلي.