ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا

الرياض- الرياضية | Wednesday, 13 September 2017 - 00:35 am

اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم مع ماجد عبدالله قائد الأخضر السابق على قيادة الجهاز الإداري للمنتخب السعودي في كأس العالم 2018 الذي سيقام في روسيا، جاء ذلك بعد اقترح تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اسم ماجد عبدالله.



واجتمع آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ مع عادل عزت وماجد عبدالله، واتفق الجميع على أن يكون مديراً للأجهزة الإدارية في مونديال روسيا الصيف المقبل.



وكان الأخضر السعودي قد تأهل إلى مونديال روسيا الأسبوع الماضي، بعد فوزه على نظيره الياباني 1-0 في ختام مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.