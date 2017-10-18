التقرير المالي يؤجل عمومية الخليج

الدمام ـ أحمد الداود | Wednesday, 18 October 2017 - 00:00 am

اقتربت إدارة نادي الخليج من الانتهاء من مراجعة التقرير المالي والتدقيق؛ لإعلان الموعد الرسمي للجمعية العموميـة الاســتثنائية حسب توجيهات تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والتي سيتم عقدها مطلع شهر نوفمبر المقبل.

من جهة أخرى توالت الاستقالات في الخليج، بعد أن رفع مجلس إدارة نادي الخليج استقالة علي آل برهان، عضو مجلس الإدارة ومسؤول الاستثمار في النادي إلى هيئة الرياضة، والتي تقدم بها رسميًّا منذ أشهر لظروفه الخاصة، وسعت إدارة الخليج خلال الفترة الماضية إلى ثني آل برهان عن قرار الاستقالة، إلا أن المساعي لم يكتب لها النجاح.

من جانب آخر، قطع فوزي الباشا الطريق أمام أي محاولة لثنيه في اجتماعه الأخير الذي حضره مع مجلس الإدارة يوم الخميس الماضي؛ حيث أكد أنه اتخذ هذا القرار بقناعة تامة، ولا يرغب في التراجع عنه.