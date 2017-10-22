آل الشيخ يفتح ملف حراس الأمن

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 22 October 2017 - 00:00 am

طلب تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، إفادة عاجلة من الشركة المشغلة لحراسات الأمن "الأمن الصناعي" في الملاعب، على خلفية شكوى لأحد رجال الأمن الذين يعملون في شركة متعاقدة مع الهيئة، تأخر راتبه شهرين و١٧ يومًا.

وأكدت الهيئة العامة للرياضة، في بيان أصدرته مساء أمس، أنه لا علاقة لها بتأخير رواتب حراس الأمن؛ كون عقد الحراسات الأمنية يندرج ضمن عقود تتبع إحدى الشركات المشغِّلة، وهي المسؤولة عن تأخُّر رواتب منسوبيها.



بيان هيئة الرياضة



وجَّه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة بطلب الإفادة العاجلة من الشركة المشغِّلة، والنظر في اتخاذ العقوبات اللازمة وفقًا لما تنص عليه العقود، وإحالتها للجهات المختصة إذا ثبت إخلالها بالعقد وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بها. أيضًا وجَّه آل الشيخ بمخاطبة الشركات المشغلة كافة، بالالتزام بتنفيذ عقودها مع الهيئة العامة للرياضة وقطاعاتها على الوجه الأكمل، وبالصورة الأنسب".